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Sivas’ta karlı mücadele sürüyor

SİVAS HABERLERİ  | 27.02.2020 11:51 | Son Güncelleme

Son 15 yılının en sert Kış mevsimini geride bırakan Sivas’ta, şehir merkezinde kar temizleme çalışmaları halen sürüyor.Sivas’ta son 15 yılının yaşanan en sert kış mevsimi geride kalsa da etkileri hissedilmeye devam ediyor.

Son 15 yılının en sert Kış mevsimini geride bırakan Sivas’ta, şehir merkezinde kar temizleme çalışmaları halen sürüyor.
Sivas’ta son 15 yılının yaşanan en sert kış mevsimi geride kalsa da etkileri hissedilmeye devam ediyor. Şehir merkezinde yağan yarım metre kalınlığında kar, aradan geçen iki haftaya rağmen tam olarak erimedi. Sivas Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, şehir merkezinde ana arterlerde kalan kar kütlelerini temizlemek için başlattıkları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İş makineleri ile kaldırılan kar, kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

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