Sivas'ta kavşakta çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Yusuf Ziya Kurt (52) idaresindeki 06 SS 058 plakalı otomobil ile Mücahit Taşpınar yönetimindeki 58 TY 710 plakalı otomobil, Ata Sanayi Sitesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan Taşpınar'ın kullandığı otomobil, park halindeki 58 ADG 759 otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler Kurt ve Taşpınar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz