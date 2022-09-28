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Sivas'ta kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

28.09.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Selimoğlu köyünde hayvanlarını otlatan Ş.A, keçilerinden birinin kayalıklarda mahsur kalması üzerine AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler, halat yardımıyla keçinin bulunduğu kayalıklara indi.

AFAD ekipleri, beline halat bağlayarak kurtardıkları keçiyi sahibine teslim etti.

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