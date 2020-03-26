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Sivas'ta kaybolan Afgan çoban ölü bulundu

SİVAS HABERLERİ  | 26.03.2020 20:08 | Son Güncelleme

Sivas'ta kaybolan Afgan çoban ölü bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gündür haber alınamayan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı İncirlipınar köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu S.S.A'nın, 22 Mart'ta evine dönmemesi üzerine yanında çalıştığı C.B. durumu güvenlik güçlerine haber verdi.

Yaklaşık 4 gündür süren arama çalışması sonucu S.S.A'nın cesedi, İncirlipınar ile Ölçekli köyü arasından geçen Acıçay Çayın'da çalılara takılmış halde bulundu.

Çobanın cesedi, otopsi için Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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