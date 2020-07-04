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Sivas'ta kaybolan zihinsel engelli kadın jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu

SİVAS HABERLERİ  | 04.07.2020 12:53 | Son Güncelleme

Kırsal alanda bitkin halde bulunan kadını bir jandarma personeli sırtında taşıdı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kadın jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Kesikkaş köyünde yaşayan zihinsel engelli ve epilepsi hastası Birsen Uymaz'ın (37) önceki gün akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunuldu.

Bölgede 30 jandarma personeli, AFAD ekipleri ve iz takip köpeğiyle arama çalışması başlatıldı.

Drone ile de havadan tarama yapan ekipler, Uymaz'ı evinden 6 kilometre uzaklıktaki Koyulhisar ilçesi Sütlüce köyü kırsalında bitkin halde buldu.

Bir jandarma personeli Uymaz'ı sırtında araçların bulunduğu bölgeye kadar taşıdı.

Suşehri Devlet Hastanesinde kontrolleri yapılan Uymaz, daha sonra ailesine teslim edildi.

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