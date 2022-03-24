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Sivas'ta kırsaldaki öğrenciler için alternatif köy yolu

24.03.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kırsaldaki öğrenciler için alternatif köy yolu

SİVAS (AA) - Sivas'ta yağışlar nedeniyle tahrip olan köy yoluna alternatif stabilize yol yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğanca köyü ile Tahtit mezrası arasında ulaşımı sağlayan ve taşımalı eğitim kapsamında da kullanılan köy yolu yağışlar nedeniyle bozuldu.

Söz konusu köy ve mezradan il merkezine öğrenci taşınmasında aksamaların yaşanması üzerine, Vali Salih Ayhan'ın talimatıyla İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yolda incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrasında tahrip olan yolun mevsim itibarıyla kısa vadede onarılmasının mümkün olamayacağı belirlendi.

Bu nedenle ulaşıma alternatifi olarak Hasbey-Tahtit güzergahındaki yaklaşık 4 kilometrelik yol stabilize ile kaplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Eğitim konusu bizim önceliğimizdir. Çocuklarımızın taşımalı eğitimde sorun yaşamadan okullarına gidebilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın eğitimlerinden geri kalmaları hiç arzu etmeyeceğimiz bir konudur. Bu nedenle öğrencilerimizin okullarına daha konforlu ulaşmaları için Hasbey-Tahtit güzergahındaki yaklaşık 4 kilometrelik yol hayata geçirilmiştir."

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