YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta kişi başına düşen mevduat tutarı 13 bin 12 lira

Sivas’ta kişi başına düşen mevduat tutarı 13 bin 12 lira

SİVAS HABERLERİ  | 22.05.2020 09:36 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörüne ait finansal verilerin Türkiye coğrafyası üzerinde dağılımını gösteren ’’FİNTÜRK-Finansal Türkiye Haritası’’ verilerini açıkladı.2020 yılının ilk çeyreğini kapsayan verilere göre Sivas’ta kişi başına düşen toplam mevduat tutarı 13 bin 12 lira olarak tespit edildi.Türkiye’de 2020’nin Ocak-Mart ayları arasında kişi başına düşen toplam mevduat tutarının en yüksek olduğu il 77 bin 383 lira ile İstanbul oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörüne ait finansal verilerin Türkiye coğrafyası üzerinde dağılımını gösteren ’’FİNTÜRK-Finansal Türkiye Haritası’’ verilerini açıkladı.
2020 yılının ilk çeyreğini kapsayan verilere göre Sivas’ta kişi başına düşen toplam mevduat tutarı 13 bin 12 lira olarak tespit edildi.
Türkiye’de 2020’nin Ocak-Mart ayları arasında kişi başına düşen toplam mevduat tutarının en yüksek olduğu il 77 bin 383 lira ile İstanbul oldu. Bu şehri 66 bin 394 lira ile Ankara, 33 bin 723 lira ile İzmir, 31 bin 817 lira ile Muğla, 29 bin 405 lira ile Kocaeli, 29 bin 342 lira ile Antalya, 24 bin 303 lira ile de Denizli takip etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Rektör Uysal, canlı yayında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı

Rektör Uysal, canlı yayında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Manisa’da korona virüs denetimleri

Manisa’da korona virüs denetimleri

Balıkesir’de 505 polis ile huzur uygulaması

Balıkesir’de 505 polis ile huzur uygulaması

Sivas Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:05
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
19:53
Yatsı
21:31

Sivas Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Buket Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
Çarşı Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yıldırım çarpan kişi öldü

Yıldırım çarpan kişi öldü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bu kez anı yakalamak için evlerinde deklanşöre bastılar

Bu kez anı yakalamak için evlerinde deklanşöre bastılar

Sivas'ta karantinadaki çocuklara "Karagöz ve Hacivat" sürprizi

Sivas'ta karantinadaki çocuklara "Karagöz ve Hacivat" sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.