Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Koyulhisar İlçesinde yaşayan N.Y. (65) rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan N.Y. yaşam mücadelesini kaybetti.

N.Y'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Öte yandan Sivas merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaşayan İ.A'nın (77) vücuduna kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan İ.A, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İ.A'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Yakupoğlan köyüne götürüldü.

