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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

08.07.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Şarkışla ilçesi Kayapınar köyünde yaşayan H.Ö'ye 10 gün önce kene yapıştı.

Rahatsızlanan H.Ö, yakınları tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

H.Ö, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan H.Ö, yaşam mücadelesini kaybetti.

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