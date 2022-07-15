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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

15.07.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, il merkezinde yaşayan A.K'ye (80) 13 gün önce kene yapıştı.

Rahatsızlanan A.K, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan A.K, yaşam mücadelesini kaybetti.

A.K'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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