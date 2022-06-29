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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

29.06.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 41 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gazi köyünde yaşayan M.A'ya kene yapıştı.

Rahatsızlanan M.A, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.A, yaşam mücadelesini kaybetti.

M.A'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Gazi köyüne götürüldü.

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