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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

30.07.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hafik ilçesi Çınarlı köyünde yaşayan R.Z.Ç'ye (62) kene yapıştı.

Rahatsızlanan R.Z.Ç, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan R.Z.Ç. yaşam mücadelesini kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kkka

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