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Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

08.06.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 82 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kızılcakışla köyünde yaşayan İ.Ç'ye evinin bahçesinde kene yapıştı.

Keneyi çıkarttıktan sonra rahatsızlanan İ.Ç, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA şüphesiyle 5 gün önce anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.Ç, yaşam mücadelesini kaybetti.

İ.Ç'nin yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere Kızılcakışla köyüne götürüldü.

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