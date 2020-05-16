YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta konut satışında sert düşüş

Sivas’ta konut satışında sert düşüş

SİVAS HABERLERİ  | 16.05.2020 11:30 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’nin Nisan ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.TÜİK´ten derlenen bilgilere göre 2019’un Nisan ayında 589 konutun satıldığı Sivas’ta 2020’nin aynı ayında 342 konut satılabildi.

Sivas’ta konut satışında sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’nin Nisan ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.
TÜİK´ten derlenen bilgilere göre 2019’un Nisan ayında 589 konutun satıldığı Sivas’ta 2020’nin aynı ayında 342 konut satılabildi. Satılan konutların 129’unu ipotekli satışlar, 213’ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu.
TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta bu yılın Nisan ayında satılan 342 konutun 138’ini ilk satış, 204’ünü ise ikinci el satış oluşturdu.
Kentte 2020’nin Ocak-Nisan ayları arasında satılan konut sayısı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 134 adet arttı. 2019’un ilk 4 ayında 2 bin 54 konutun satıldığı Sivas’ta 2020’nin aynı döneminde 2 bin 188 konut satıldı. 2 bin 188 konutun 792’sini ilk satış, bin 396’sını da ikinci el satış teşkil etti.

Sivas’ta konut satışında sert düşüş

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Sivas Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:09
Öğle
12:33
İkindi
16:27
Akşam
19:47
Yatsı
21:23

Sivas Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Altınay Eczanesi
Merkez
Lalezar Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Rumeysa Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Validen çocuklara sürpriz

Validen çocuklara sürpriz

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Doğan her bebek için bir fidan dikilecek

Doğan her bebek için bir fidan dikilecek

Sivas'taki Cinayet

Sivas'taki Cinayet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.