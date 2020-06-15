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Sivas’ta konut satışları azaldı

SİVAS HABERLERİ  | 15.06.2020 17:32 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’nin Mayıs ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.TÜİK´ten derlenen bilgilere göre 2019’un Mayıs ayında 530 konutun satıldığı Sivas’ta 2020’nin aynı ayında 412 konut satılabildi.

Sivas’ta konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’nin Mayıs ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.
TÜİK´ten derlenen bilgilere göre 2019’un Mayıs ayında 530 konutun satıldığı Sivas’ta 2020’nin aynı ayında 412 konut satılabildi. Satılan konutların 171’ini ipotekli satışlar, 241’ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.
TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta bu yılın Mayıs ayında satılan 412 konutun 167’sini ilk satış, 245’ini ise ikinci el satış oluşturdu.
Kentte 2020’nin Ocak-Mayıs ayları arasında satılan konut sayısı ise 2 bin 600 olarak açıklandı. 5 ayda satılan konutların 963’ünü ilk satış, bin 637’sini ise ikinci el satış teşkil etti.

Sivas’ta konut satışları azaldı

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