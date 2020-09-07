YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta korkutan yangın

Sivas’ta korkutan yangın

SİVAS HABERLERİ  | 07.09.2020 17:53 | Son Güncelleme

Sivas’ta otluk alanda çıkan yangın ahşap bir depoya sıçradı, depo itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüEdinilen bilgilere göre yangın Fatih Mahallesi 95.

Sivas’ta otluk alanda çıkan yangın ahşap bir depoya sıçradı, depo itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü
Edinilen bilgilere göre yangın Fatih Mahallesi 95. sokakta meydana geldi. Otluk alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın aynı alanda Müttalip Açıkalın’a ait ahşaptan bir depoya sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediye itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Demir yüklü depoda maddi hasar oluştu. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kiraladığı arazide 70 ton kavun üretimi gerçekleştirdi
Kiraladığı arazide 70 ton kavun üretimi gerçekleştirdi
2 gün önce eşini kaybeden kandın intihar etti
2 gün önce eşini kaybeden kandın intihar etti
Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Annesiz kalan yavru sincaplar rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı
Annesiz kalan yavru sincaplar rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı
Bu domatesler 1200 gram
Bu domatesler 1200 gram
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

Sivas Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
04:32
Sabah
05:59
Öğle
12:35
İkindi
16:11
Akşam
19:01
Yatsı
20:22

Sivas Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Çetinkaya Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Merkez
Gülaçtı Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Sivas'ta Kovid-19'u yenen yaşlı çift taburcu oldu
Sivas'ta Kovid-19'u yenen yaşlı çift taburcu oldu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Dart turnuvasında kıyasıya rekabet
Dart turnuvasında kıyasıya rekabet
Sağ Salim Filminin Karavanına Yoğun İlgi
Sağ Salim Filminin Karavanına Yoğun İlgi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.