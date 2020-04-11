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Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan kahvehanedeki 10 kişiye para cezası kesildi

SİVAS HABERLERİ  | 11.04.2020 20:46 | Son Güncelleme

Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan kahvehanedeki 10 kişiye para cezası kesildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek açık tutulan kahvehane mühürlendi, 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza yazıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Paşabey Mahallesi Tokmakkapı Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanenin açık olduğu ve içeride oyun oynandığı yönünde ihbar aldı.

Kahvehaneye giden polis ekipleri, mekanın açık olduğu ve içeride iş yeri sahibinin yanı sıra 9 kişi olduğunu tespit etti.

Mühürlenen kahvehanenin sahibine ve oyun oynayan 9 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer lira olmak üzere 31 bin 500 lira ceza uygulandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Kovid-19 yasaklarının sona ermesi akabinde iş yerinin 90 gün faaliyetten men edilmesi amacıyla yasal işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Müdürlüğü Kovid-19 Sivas

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