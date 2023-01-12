Sivas’ta Köy Yaşam Merkezlerinin sayısı artırılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen “Köy Yaşam Merkezleri Projesi” çerçevesinde; Sivas’ta kapalı bulunan köy okullarının tespiti kısa süre önce tamamlandı. Köyde ikamet eden öğrencilere yerinde eğitim imkanı sunan ve köylerin sosyal yaşantısına önemli katkılar sağlayan Köy Yaşam Merkezleri, 7’den 70’e herkese kapılarını açan sosyal etkinlik ve faaliyetleriyle adeta köyler için birer kültür merkezine dönüştü. Proje çerçevesinde daha önce Sivas’ta 51 eski köy okulu yeniden eğitim-öğretime açıldı.

ŞARTLARI TAŞIYAN 41 OKUL TESPİT EDİLDİ

Sivas Valiliği himayesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde il genelinde şartları taşıyan 41 köy okulu tespit edildi. Okulların bakım onarım, iç tefrişat ve çevre düzenlemelerine yönelik ihtiyaç analizleri de yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak değerlendirmenin ardından açılması uygun görülen okullar için ödenek aktarılacak.

TÜM KÖY HALKI EĞİTİM İMKANLARINDAN FAYDALANIYOR

Köy Yaşam Merkezlerinde oluşturulan ana sınıflarında en az 5 öğrenciye, ilkokulda ise öğrenci sayısına bakılmaksızın eğitim imkanı sağlanıyor. İl genelinde aktif bulunan 51 Köy Yaşam Merkezinde oluşturulan anasınıflarında 76, ilkokulda ise 356 öğrenci eğitim görüyor. Bunun dışında Halk Eğitimi Merkezleri tarafından düzenlenen kurs faaliyetleri ile halk üretime teşvik edilirken, bilinçli üretimle aile ve ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Bugüne kadar Köy Yaşam Merkezlerinde toplam 70 kurs düzenlenirken, bu kurslardan bin 103 vatandaş faydalandı. Köy Yaşam Merkezlerinde, aktif olarak; Arıcılık, Peynir Üretimi, Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı, Kadın Tayt Badi Dikimi, Dikiş, Bağlama, Kur’an-ı Kerim, Yetişkinler İçin Okuma Yazma, Aile Din Eğitimi gibi alanlarda eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

"PROJE SİVAS’TA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Köy Yaşam Merkezleri projesinin Sivas’ta başarıyla uygulandığını ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamanın yaygınlaştırılacak olmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Projenin köylerde büyük ilgi gördüğünü ifade eden Vali Şimşek, “Köy yaşam merkezlerimizi vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz için çok amaçlı merkezler haline getirme hususunda özenle çalışıyoruz. Devletimizin imkânları ile bu merkezleri daha da aktif hale getireceğiz Projenin köylerimize kazandırılmasında büyük katkıları olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

