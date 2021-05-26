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Sivas'ta köylülerin ortak kullandığı garaj ve samanlık ile traktör yandı

26.05.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta köylülerin ortak kullandığı garaj ve samanlık ile traktör yandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir köyde çıkan yangında garaj, samanlık ile bir traktör yandı.

Merkeze bağlı Gazi köyünde Ş.D, H.D, M.C, S.C. ve D.C'nin ortak olarak kullandıkları garajda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, garajın yanındaki samanlığa da sıçradı.

İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, garajda bulunan Ş.D'nin traktörü de kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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yangın Sivas

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