YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta kurulan şirket sayısı azaldı

Sivas’ta kurulan şirket sayısı azaldı

SİVAS HABERLERİ  | 31.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), 2019 yılına ait ‘Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’ ile ilgili elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı.TOBB’dan derlenen bilgilere göre 2018 yılında 292 şirket, 11 kooperatif ve 111 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu Sivas’ta 2019 yılında 238 şirket, 9 kooperatif ve 63 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), 2019 yılına ait ‘Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’ ile ilgili elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı.
TOBB’dan derlenen bilgilere göre 2018 yılında 292 şirket, 11 kooperatif ve 111 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu Sivas’ta 2019 yılında 238 şirket, 9 kooperatif ve 63 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2019 yılında 52 şirket ve 11 kooperatifin tasfiye edildiği kentte 49 şirket, 6 kooperatif ve 65 gerçek ticari işletmesi ise faaliyetlerine son verdi.
Sivas’ta geçtiğimiz yıl içerisinde kurulan şirketlerin sermayesi 79 milyon 555 bin lira olarak açıklandı.
TOBB; 2019 yılında kurulan yabancı sermayeli şirketlerin illere göre dağılımını da açıkladı. Yıl içerisinde Sivas’ta 1’i anonim, 7’si de limited olmak üzere 8 yabancı şirket kuruldu. Yabancı şirketlerin sermayesi ise 1 milyon 680 bin lira olarak açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

Kuşadası’nda acil toplanma alanları incelendi

Kuşadası’nda acil toplanma alanları incelendi

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Sivas Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:50
İkindi
15:31
Akşam
17:56
Yatsı
19:16

Sivas Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Bahar Eczanesi
Merkez
Gülersin Eczanesi
Merkez
Hikmet Eczanesi
Merkez
Kandemir Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Sivas, Tokat Ve Yozgat’ta ’kudüs’ Protestosu

Sivas, Tokat Ve Yozgat’ta ’kudüs’ Protestosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.