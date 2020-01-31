Sivas’ta kurulan şirket sayısı azaldı

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), 2019 yılına ait ‘Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’ ile ilgili elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı.

TOBB’dan derlenen bilgilere göre 2018 yılında 292 şirket, 11 kooperatif ve 111 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu Sivas’ta 2019 yılında 238 şirket, 9 kooperatif ve 63 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2019 yılında 52 şirket ve 11 kooperatifin tasfiye edildiği kentte 49 şirket, 6 kooperatif ve 65 gerçek ticari işletmesi ise faaliyetlerine son verdi.

Sivas’ta geçtiğimiz yıl içerisinde kurulan şirketlerin sermayesi 79 milyon 555 bin lira olarak açıklandı.

TOBB; 2019 yılında kurulan yabancı sermayeli şirketlerin illere göre dağılımını da açıkladı. Yıl içerisinde Sivas’ta 1’i anonim, 7’si de limited olmak üzere 8 yabancı şirket kuruldu. Yabancı şirketlerin sermayesi ise 1 milyon 680 bin lira olarak açıklandı.

