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Sivas’ta maskeler Belediyeden

SİVAS HABERLERİ  | 17.04.2020 13:44 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi, kentin birçok yerinde kapı kapı dolaşarak maske dağıtımına devam ediyor.Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesi adına bir dizi tedbirler alan Sivas Belediyesi vatandaşların sıkıntı yaşamaması için maske dağıtımı yapıyor.

Sivas’ta maskeler Belediyeden

Sivas Belediyesi, kentin birçok yerinde kapı kapı dolaşarak maske dağıtımına devam ediyor.
Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesi adına bir dizi tedbirler alan Sivas Belediyesi vatandaşların sıkıntı yaşamaması için maske dağıtımı yapıyor. İlk olarak toplu taşıma araçlarında maske dağıtımına başlayan belediye ekipleri hazırladıkları 5’li paketler halindeki maskeleri esnaflar başta olmak üzere vatandaşlara dağıtıyor.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in talimatıyla Atatürk Caddesinde başlatılan dağıtım işlemi şehrin farklı noktalarında da aralıksız devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas Belediyesi tarafından maske dağıtımı, dezenfekte çalışmaları ve benzeri faaliyetler ise aralıksız sürüyor.
Ayrıca maske dağıtımı yapan ekipler vatandaşlara ‘evde kal’ çağrısında da bulunuyor.

Sivas’ta maskeler Belediyeden

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