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Sivas'ta motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 13.04.2020 19:41 | Son Güncelleme

Sivas'ta motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı yaralandı.

Oğuzhan Yeşiltaş (29) yönetimindeki 58 AR 242 plakalı motosiklet, Sivas-Kayseri kara yolu Mescitli köyü yakınlarında refüje çarptı.

Yeşiltaş, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücünün arkasında bulunan arkadaşı Adem Yavuz Zor yaralandı.

Zor, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden amatör müzisyen Yeşiltaş, 1 Nisan akşamı koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan komşularına moral için evinin balkonunda konser vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Motorsiklet Kazası Sivas

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