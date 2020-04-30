Sivas'ta MÜSİAD üyeleri bakkalların veresiye defterlerini satın aldı

SİVAS (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sivas Şubesi üyelerinin, dar gelirle vatandaşlara destek olmak amacıyla Osmanlı döneminde "zimem" olarak adlandırılan bakkalların veresiye defterlerini satın aldığı bildirildi.

Şube Başkanı Salim Eminoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirtti. Devletin ve milletin bu sıkıntılı süreci en az hasarla atlatabilmesi ve oluşan yaraları bir an evvel sarabilmesi amacıyla tarihte eşine az rastlanır şekilde büyük bir dayanışma ve fedakarlık örneği sergilendiğini aktaran Eminoğlu, "Koronavirüs, maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de ciddi ekonomik sarsıntılara yol açtı. Bu süreçte maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşımızın derdine ortak olup derdini paylaşmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, MÜSİAD olarak bu sıkıntılı süreçte, hem ihtiyaç sahiplerini tespit ederek yardım etmek, hem de ecdattan gelen geleneği devam ettirmek amacıyla mahalle bakkallarını gezerek, ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını satın aldıklarını dile getirdi.