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Sivas’ta müzeler ve kütüphaneler açıldı

SİVAS HABERLERİ  | 01.06.2020 16:01 | Son Güncelleme

Sivas’ta salgın ile mücadele kapsamında kapatılan müze ve kütüphaneler normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden hizmete açıldı.Normalleşme takviminin bugün başlamasıyla birlikte Sivas’taki müzeler ve kütüphaneler de kapılarını yeniden açtı.

Sivas’ta salgın ile mücadele kapsamında kapatılan müze ve kütüphaneler normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden hizmete açıldı.
Normalleşme takviminin bugün başlamasıyla birlikte Sivas’taki müzeler ve kütüphaneler de kapılarını yeniden açtı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Atatürk ve Kongre Müzesi ile Şems-i Sivasi Kütüphanesini ziyaret etti. Pandemi süresi boyunca tedbir amaçlı kapatılma kararı alınan Sivas’taki müze ve halk kütüphanesi 1 Haziran itibariyle yürürlüğe giren ‘Normalleşme Takvimi’ ile beraber tekrar açıldı. Kapalı olduğu süre boyunca tadilatları yapılan ve eksikleri giderilen müzelerin ve kütüphanelerin, belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet vereceği açıklandı. Hizmete tekrar açılan Atatürk ve Kongre Müzesi’ni ziyaret eden Vali Salih Ayhan, Korona virüsü ile mücadele kapsamında yeni normalleşme takviminin 1 Haziran itibariyle başladığını belirtti. Vali Ayhan yaptığı açıklamada, “Bazı kısıtlamalar kalkarak hizmetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii bunlardan halka dönük hizmetlerin başında müzelerimiz kütüphanelerimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı olan bu birimler de bugünden itibaren hizmete açılmıştır. Tabii ki belli kurallar dâhilinde, maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak, belirli kısıtlamaları dikkate alarak vatandaşlarımıza bu tür hizmetleri sunmaya başladık. Herkesi de bekliyoruz.” dedi. Pandemi süreci öncesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açılan “Modernin Dili” sergisinin açılışını yaptıklarını ancak müzelerin kapatılmasıyla yarım kaldığını söyleyen Vali Salih Ayhan, “Bu sergimiz de inkıtaya uğradı. Bugünden itibaren de süresini uzattık. “Modernin Dili” sergisi, Merkez Bankamızın geçmişten günümüze sanatsal eserlerin sunumu devam etmektedir. Haziran ayı sonuna kadar ziyaret edilebilir.” ifadelerini kullandı.
Kapalı Kalan Müzelerin Tadilatları Yapıldı, Eksikleri Giderildi
Pandemi sürecinde kapalı kalan müzelerin eksikliklerinin giderildiğini belirten Vali Salih Ayhan, Arkeoloji Müzesi, Atatürk ve Kongre Müzesi, Âşık Veysel Müzesinin, bu süreçte tüm eksiklerinin giderildiğini dile getirildi. Ayhan, “Bakım onarımlar yapıldı ve vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. İnşallah herkesin buradan istifade etmeyi bekliyoruz.’’ dedi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Kültür ve sanat şehri olan Sivas’ımızın müzeler şehri olması için de bir çabamız var. Kongre Müzemiz olsun, gerek Ozanlar müzemiz olsun, Sanayi Mektebi müzemiz olsun, Osmanlı Zanaatkârlar Müzesi olsun, Savaş Atları Müzesi olsun buna yönelik yoğun bir müze çalışmamız da devam ediyor. Bu müzelerimizin kurumsal yapısı ve Sivas’a olan hizmetlerinden daha fazlasını koyarak da müze sayımızı 4’ten 20’lere kadar çıkaracağız ve Sivas’ın kültür ve sanat kavramının altını en güzel şekilde beraber dolduracağız. Şimdilik mevcutla kifayet ediyoruz. Mevcutta bulunan müzelerimiz hizmete hazır, herkesi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

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Öğle
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İkindi
16:31
Akşam
20:01
Yatsı
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Sivas Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Duygu Eczanesi
Merkez
Ersin Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
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