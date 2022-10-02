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Sivas'ta off-road yarışlarının üçüncüsü yapıldı

02.10.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta off-road yarışlarının üçüncüsü yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi tarafından off-road yarışlarının üçüncüsü düzenlendi.

Paşabahçe Mesire Alanı yanında oluşturulan parkurdaki yarışlara, 40 ilden 50 kulüp ve 150 sporcu katıldı.

Yarışmacılar, çamur ve rampa gibi çukurlarla zorlaştırılan parkurda mücadele etti. Yarışmacılardan bazılarının parkurlarda zorlandıkları ve araçlarının arızalandığı görüldü. Bazı etaplarda çamura saplanan araçlar, kepçe ve kurtarma araçları ile çıkarıldı. Yarışa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 klasmanda yarışların gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin en iyi araçları ve en çılgın yarışmacılarının Sivas'ta buluştuğunu belirten Duman, "Bu yıl motorlu araçlarla ilgili üçüncü etkinliğimizi düzenliyoruz. Daha önce Süper Enduro yarışmaları yapmıştık ve geçtiğimiz haftalarda modifiyeli araç fuarı düzenledik. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var, bu yarışları insanlar heyecanla takip ediyorlar. Şehrimizi bu yönde farklı etkinliklerle buluşturmaya inşallah devam edeceğiz." dedi.

Yarışın sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

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