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Sivas’ta öğretmen odaları yenileniyor

26.01.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta bulunan 140 okulun öğretmen odalarının standartlarının yükseltilerek yenilenmesi çalışmalarına başlandıOcak ayının ilk haftasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ankara’da bir araya gelen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Vali Salih Ayhan; Sivas merkezde 70, ilçelerde 70 olmak üzere toplamda 140 okulun öğretmenler odasının standartlarının yükseltilmesi ve teçhizatlarının yenilenmesi için işbirliği protokolü imzalamıştı.

Sivas’ta bulunan 140 okulun öğretmen odalarının standartlarının yükseltilerek yenilenmesi çalışmalarına başlandı
Ocak ayının ilk haftasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ankara’da bir araya gelen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Vali Salih Ayhan; Sivas merkezde 70, ilçelerde 70 olmak üzere toplamda 140 okulun öğretmenler odasının standartlarının yükseltilmesi ve teçhizatlarının yenilenmesi için işbirliği protokolü imzalamıştı. Sivas Belediyesi, 70 okul için çalışmalara başlayarak ilk olarak Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu’nun öğretmenler odasını yeniledi. Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
"Güzel günlerde kullanmanızı diliyorum’’
Başkan Bilgin burada yaptığı açıklamada, “Eğitime yapılan her yatırımı yarının güçlü Türkiye’sine yapılan yatırım olarak görüyoruz. Toplumumuzun gelişebilmesi için en önemli hususun eğitim olduğunu düşünüyorum. Gençlere vereceğimiz eğitim yarının güçlü Türkiye’si için çok çok önemli, bugünden atacağımız adımlar yarın nasıl bir ülkede yaşayacağımızın aslında bir göstergesi. Müdürümüzle birlikte Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi ziyaretimiz sırasında öğretmenler odasının fiziki yapısı hoşumuza gitti. Tüm okulların fiziki yapısı bu şekilde mi diye sorduğumuzda olmadığını öğrendik ve bu fikirle yola çıktık. Valimiz ve Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte Milli Eğitim Bakanımıza ulaştık ve yaklaşık 20 gün önce de imzalamış olduğumuz protokolle şehir merkezinde bulunan 70 okulun öğretmenler odasını eğitimcilerimizin arzu ettiği şekilde eksiklikleri giderilerek teknolojik anlamda altyapısını yenileyerek siz değerli öğretmenlerimizin hizmetine sunacağız. Bugün burada yenilediğimiz okulu incelemek hem de eksiğimiz varsa tamamlamak için sizlerle bir araya gelmek istedik. Güzel günlerde kullanmanızı diliyorum. Hem size hem de sizden sonra gelecek öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
140 okulun öğretmenler odası yenileniyor
Vali Salih Ayhan ise, 70 okulun belediye 70 okulun ise il özel idare kanalıyla yenileneceğini dile getirerek, “En keyif aldığım huzur bulduğum yer öğretmenler odası. Çünkü öğretmenlerimizin heyecanı aşkı geleceğimiz için bir ışık ayrı bir ümittir. İl genelinde eğitimi merkeze alan bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı yaparken eğitime verdiğimiz her destek her yatırımı anlamlı buluyorum. Eğitim alanında birçok çalışmamız var fiziki ortamlarımızın iyileştirilmesi başta olmak üzere çocuklarımızın zamanın ruhuna uygun bir şekilde kültürden sanata spordan edebiyata her alanda çocuklarımızı beslemeye çalışıyoruz. Tabi bu konuların üzerine düşerken de işin merkezinde olan eğitimcilerimizi, öğretmenlerimizi önemsiyoruz. Belediyemiz fedakârlık yapıyor, biz ise görevimizi yapıyoruz. Bu anlamda Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e çok teşekkür ediyorum. İl merkezinde 70 okulu belediyemiz ilçelerde bulunan 70 okulumuzu da il özel idaremiz kanalıyla öğretmenler odasını yeniliyoruz. Öğretmenlerimiz her şeye layıktır. Biz inşallah kısa bir zamanda Sivas’ımız da bulunan tüm okullarımızı öğretmenlerimize yakışır şekilde tanzim edeceğiz” şeklinde konuştu.

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