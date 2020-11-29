Sivas’ta okul öncesi eğitimde uzaktan eğitime geçildi

Sivas’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretimde uzaktan eğitime geçildi.

Konuyla ilgili Sivas Valisi Salih Ayhan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin 01.12.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur “ ifadelerine yer verildi.

