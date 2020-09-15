Sivas'ta okullar eğitime hazırlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, kentteki tüm okulları her yönüyle eğitime hazır hale getirmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, eğitim öğretime verilen arada Sivas İl Özel İdaresince bakım ve onarımı yapılan okullarda incelemede bulundu.

İlk olarak 21 Eylül'de kapılarını minik öğrencilere açacak olan Halide Edip Adıvar Anaokulu'nda yapılan son hazırlıkları inceleyen Ayhan, ailelere ve eğitimcilere bu süreçte önemli görevler düştüğünü ifade ederek, başarılar diledi.

Daha sonra yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde bakım ve onarımları yapılan okulları gezen Vali Ayhan, Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar, Sivas, İMKB Anadolu ve Fatih Anadolu liselerinde incelemelerde bulunarak idareci ve teknik sorumlulardan bilgi aldı.

Ayhan, il genelinde bakım ve onarımı yapılan okulları ziyaret ettiklerini dile getirerek, "21 Eylül'den itibaren okullarımız kademeli şekilde eğitime başlayacak. Gerek ortaokullarımız gerekse liselerimizde her an eğitime başlayacak gibi hummalı bir çalışma yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.