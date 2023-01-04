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Sivas'ta okullarda uygulanacak projeyle öğrenciler matematiği sevecek

04.01.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Valiliği, okullarda uygulayacağı projelerle öğrencilere matematik dersini sevdirmeyi amaçlıyor.

Sivas'ta okullarda uygulanacak projeyle öğrenciler matematiği sevecek

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca "Her Yerde Matematik" anlayışıyla başlatılan Matematik Seferberliği kapsamında Sivas Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki HEDEF Projesi çerçevesinde "Sivas Matematik Seferberliği" faaliyetleri devam ediyor.

Sivas'ta, Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu matematik seferberliğini HEDEF projesi başlıklarına alarak "Her Yerde Matematik" anlayışı ile il merkez ve tüm ilçelerde okullar bünyesinde matematik koridorları, geri dönüşüm malzemelerinden matematik materyalleri oluşturuldu.

Okullarda öğrenciler arasında matematik materyal geliştirme yarışması düzenlendi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile iş birliği ile öğretmenlere yönelik eğitimde matematikte yeni yaklaşımlar ve matematik okuryazarlığı eğitimleri planlandı.

OKUL BAHÇELERİNE MATEMATİK OYUN ALANLARI ÇİZİLECEK

Proje kapsamında, Sivas Belediyesi iş birliği ile okul bahçelerine matematik oyun alanları çizimi yapılmasına yönelik planlama yapıldı. Sivas Belediyesince hizmete açılacak Heyecan Merkezi'nde dezavantajlı öğrencilerin de matematik öğrenimlerini oyun ortamında öğrenmeleri amaçlandı.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Olgunlaşma Enstitüsünce yürütülen çalışmalarda ise "Sanatla Uygulamalı Matematik" teması ile öğrenciler matematiğin sanatla buluşmasını deneyimledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, okullarda başlatılan matematik seferberliği sayesinde öğrencilerin matematiği daha çok seveceğini belirtti.

Yenilikçi yaklaşımların eğitim öğretimin tüm kademelerinde yaygınlaştırılacağını vurgulayan Şimşek, "Matematik seferberliği ile hayatın her alanında, tüm mesleklerde matematiğin işin ve hayatın bir parçası olduğu uygulamalı öğretim yaklaşımlarıyla öğrencilerimize öğretilecektir. Öğrencilerin oyun ortamlarında matematik öğreniminin gerçekleştiği, okul iklimi oluşturmaya katkı sunan çalışmalar, yeni yaklaşım ve heyecanla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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