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Sivas'ta okuyan Afrikalı öğrenciler yılbaşına eğlenerek girdi

01.01.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta okuyan Afrikalı öğrenciler yılbaşına eğlenerek girdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta eğitim gören Afrikalı öğrenciler 2022'yi eğlence mekanlarında coşkuyla karşıladı.

Kentte yılbaşını dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, eğlence mekanlarına akın etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Afrika kökenli bir grup öğrenci de kentteki bir kafede müzik eşliğinde yeni yıla girdi.

2022'ye dakikalar kala Afrika danslarıyla eğlenen yabancı uyruklu öğrencilere Türk arkadaşları eşlik etti.

Öğrencilerin eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.

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