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Sivas’ta online “şah-mat” mücadelesi

SİVAS HABERLERİ  | 24.04.2020 15:50 | Son Güncelleme

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) İl Temsilciliği tarafından online satranç turnuvası düzenlendi.Yeni tip korona virüs salgını sürecinde satranç sevenlerin ve milli takıma hazırlanan sporcuların müsabakalardan uzak kalmaması için Sivas’ta online satranç turnuvası 228 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) İl Temsilciliği tarafından online satranç turnuvası düzenlendi.
Yeni tip korona virüs salgını sürecinde satranç sevenlerin ve milli takıma hazırlanan sporcuların müsabakalardan uzak kalmaması için Sivas’ta online satranç turnuvası 228 sporcunun katılımı ile yapıldı. İnternet üzerinden oynanan satranç turnuvasında sporcular hünerlerini sergilerken toplamda 741 karşılaşma gerçekleştirildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Sivas Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım, online satranç turnuvasına yoğun katılım olduğunu belirterek, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Sivas Satranç İl Temsilciliğinin Spor Sivas Projesi kapsamında düzenlemiş olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yılı anısına yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Online Satranç Turnuvası 228 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuvaya yoğun bir katılım oldu. Dereceye giren sporcuları tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.

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