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Sivas'ta otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü

SİVAS HABERLERİ  | 10.07.2020 09:19 | Son Güncelleme

Sivas'ta otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ta beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Teyfik Öğütlüoğlu (43) yönetimindeki 58 AK 572 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öğütlüoğlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kentteki bir fabrikada çalıştığı ve gece vardiyasından evine döndüğü öğrenilen Öğütlüoğlu'nun bazı iş arkadaşları, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

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