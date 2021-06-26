YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta otomobil çarpması sonucu yaralanan 2 aday, YKS'ye giremedi

Sivas'ta otomobil çarpması sonucu yaralanan 2 aday, YKS'ye giremedi

26.06.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta otomobil çarpması sonucu yaralanan 2 aday, YKS'ye giremedi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaralanan 2 öğrenci, sınava giremedi.

Sınava girecekleri Suşehri Fen Lisesi'ne doğru yaya olarak yola çıkan Tahsin Büyükkaya (18) ve Yeliz Tavluoğlu'na (18), 1 Eylül Caddesi'nde, T.K. idaresindeki 34 CVG 940 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan öğrenciler, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öğrenciler, kaza nedeniyle YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREski eşler tatildeEski eşler tatilde
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralıSivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 26 Haziran Cumartesi

İmsak
03:03
Sabah
04:58
Öğle
12:40
İkindi
16:37
Akşam
20:11
Yatsı
21:57

Sivas Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cumartesi

Aker Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Merkez
Arıkan Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Turkcell, yeni marka ekosistemini tanıttı

Turkcell, yeni marka ekosistemini tanıttı

Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu'ndan transfer yasağının kaldırılması için imza çağrısı:

Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu'ndan transfer yasağının kaldırılması için imza çağrısı:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kardeşinin hisselerinin bulunduğu şirketle ilgili iddiaya ilişkin açıklama:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kardeşinin hisselerinin bulunduğu şirketle ilgili iddiaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.