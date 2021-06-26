Sivas'ta otomobil çarpması sonucu yaralanan 2 aday, YKS'ye giremedi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaralanan 2 öğrenci, sınava giremedi.

Sınava girecekleri Suşehri Fen Lisesi'ne doğru yaya olarak yola çıkan Tahsin Büyükkaya (18) ve Yeliz Tavluoğlu'na (18), 1 Eylül Caddesi'nde, T.K. idaresindeki 34 CVG 940 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan öğrenciler, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öğrenciler, kaza nedeniyle YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılamadı.



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