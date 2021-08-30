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Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

30.08.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

S.Y. (41) yönetimindeki DY 382 NJ plakalı otomobil ile M.T'nin (70) kullandığı 58 BL 817 plakalı kamyonet, Sivas-Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki E.Y. (42) ve H.Y. (12) ile kamyonette bulunan B.A. (64) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

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İkindi
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Akşam
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Sivas Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazartesi

Gül Eczanesi
Merkez
Karaca Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
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