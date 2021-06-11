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Sivas'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

11.06.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

E.Ö. (27) yönetimindeki 06 CBZ 321 plakalı otomobil, Yahyalı köyü yakınlarında A.T'nin (68) kullandığı 06 AK 9428 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile E.Ö'nün annesi A.Ö. (55) ve babası Ş.Ö. (63) ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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