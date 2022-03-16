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Sivas'ta otomobilden sebze kasasına çok sayıda atıkla kütüphane oluşturuldu

16.03.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan: - "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, hurdalıklardan, atık malzemelerin bulunduğu yerlerden bunları gönüllü toplayıp kütüphaneyi ortaya çıkarttılar"

SİVAS (AA) - Sivas'ta, öğrenciler ve öğretmenler, kullanılmayan otomobil ve bisikletin de aralarında bulunduğu birçok atık malzemeyi değerlendirerek "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Sivas Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, atıl malzemeleri değerlendirerek, kütüphaneye dönüştürdü.

Kütüphanenin kitap ihtiyacı da öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'ta kütüphanesiz okul kalmadığını söyledi.

Geri dönüşüm kütüphanelerinin oluşturulmasında da büyük ivme yakaladıklarını belirten Arslan, "Şu anda ilimizde 28 okulumuzda geri dönüşüm kütüphaneleri kuruldu." dedi.

- Öğrenciler kütüphanedeki otomobil içerisinde kitap okuyor

Arslan, "Sıfır Atık Kütüphanesi"nin farkındalık oluşturduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Okulumuzda iki kütüphane var ama öğrencilerimizin en çok geldiği, kitap aldığı kütüphane burası. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, hurdalıklardan, atık malzemelerin bulunduğu yerlerden bunları gönüllü toplayıp kütüphaneyi ortaya çıkarttılar. Bu kütüphaneler sayesinde hem öğreniyoruz hem öğretiyoruz, atıklarla kirletilen dünyamızın temizliğine katkı sağlayarak farkındalık oluşturuyoruz. Ülkemizde bu tür kütüphaneler var ama biz iddia ediyoruz, belki de bu tasarımda, bu konsepte geri dönüşüm kütüphanesi yok. Buradaki hiçbir malzeme yeni değil."

Kütüphane içerisinde "Okuyan Yiğido" plakalı gerçek bir otomobilin de bulunduğunu dile getiren Arslan, "Onu da bir değişiklik olsun diye koyduk, bu farkındalık ve farklı bir bakış açısı yaratıyor. İçerisinde kitap okuyan ve ders çalışan öğrencilerimiz kulaklıkla müzik dinliyor." diye konuştu.

- "Atık malzemeleri dönüşüme kazandırdık"

Okul müdürü Aytekin Yıldırım ise "Kütüphanemizde kurumuş ağaç gövdelerinden tabureler, pazarlardan topladığımız kasalardan raflar oluşturduk. Atık plastiklerden çiçeklikler oluşturarak geri dönüşüme kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Kütüphanenin öğrencileri ve öğretmenleri kitap okumaya özendiren bir mekan haline geldiğine değinen Yıldırım, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Büro yönetimi 11. sınıf öğrencisi Ayşenur Singin de kütüphanenin kitapları tanıma noktasında kendisine çok fazla şey kattığını dile getirerek, "Geri dönüşüm kütüphanesi olması çok büyük bir farkındalık. Buradaki malzemelerin atık olmadığını ve geri dönüşüme yarayabileceğini gördük." dedi.

- "Kütüphaneden çıkmak istemiyorum"

Muhasebe bölümü 11. sınıf öğrencisi Esma Kavlak da geri dönüşüm malzemelerinden kurulan kütüphanenin yapım aşamasında görev aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kavlak, doğal bir ortamda ağaç kokusunu hissederek kitap okumanın farklı bir duygu olduğunu aktardı.

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü 11. sınıf öğrencisi Ceren Dönüş ise "Tuhaf ama güzel bir ortamda kitap okumak insanın içini açıyor ve kitap okuma isteği daha çok canlanıyor. Kütüphaneden çıkmak istemiyorum." diye konuştu.

Bu arada Sivas Valisi Salih Ayhan da dün okula gelerek kütüphanede öğrencilerle kitap okudu.

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