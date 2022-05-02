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Sivas'ta otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

02.05.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

K.Y. (23) idaresindeki 07 ACT 402 plakalı otomobil, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Yiğit Kırak'a çarptı.

Ağır yaralanan Kırak, kaldırıldığı Sivas Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü K.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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