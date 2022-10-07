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Sivas'ta otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

07.10.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil traktör römorkuna arkadan çarptı, 6 kişi yaralandı.

Zekeriya Çalıkan (78) yönetimindeki 58 TA 454 otomobil, merkeze bağlı Bingöl köyü yolunda İsrafil Aycan (52) idaresindeki 58 FH 373 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Fatma Şeker (80), Sevinç Koçak (50), Eymen Akan (5), Süleyman Koçak (60) ve Saniye Çalıkan (66) yaralandı.

Yaralılar Sivas'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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trafik kazası Sivas

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