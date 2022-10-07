Sivas'ta otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil traktör römorkuna arkadan çarptı, 6 kişi yaralandı.

Zekeriya Çalıkan (78) yönetimindeki 58 TA 454 otomobil, merkeze bağlı Bingöl köyü yolunda İsrafil Aycan (52) idaresindeki 58 FH 373 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Fatma Şeker (80), Sevinç Koçak (50), Eymen Akan (5), Süleyman Koçak (60) ve Saniye Çalıkan (66) yaralandı.

Yaralılar Sivas'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



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