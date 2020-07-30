YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 30.07.2020 20:35 | Son Güncelleme

Sivas'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobille kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Ömer Yılmaz (53) idaresindeki 60 BL 459 plakalı kamyonet, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran mevkisinde, Ali Gündoğdu (70) yönetimindeki 58 TN 949 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Meryem Gündoğdu (70) ve Mahmut Dilivar (52), Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Meryem Gündoğdu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kurbanlık dananın saldırdığı 1 kişi hayatını kaybetti

Kurbanlık dananın saldırdığı 1 kişi hayatını kaybetti

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

45 yıldır kolu yoktu JASAT ekiplerini görünce oyunu bozuldu

45 yıldır kolu yoktu JASAT ekiplerini görünce oyunu bozuldu

Büyükkılıç: "Kayseri vefayı ve teşekkürü asla unutmaz"

Büyükkılıç: "Kayseri vefayı ve teşekkürü asla unutmaz"

Kurban Bayramı öncesi esnaf mangal satışlarında umduğunu bulamadı

Kurban Bayramı öncesi esnaf mangal satışlarında umduğunu bulamadı

Sivas Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:40
Sabah
05:22
Öğle
12:43
İkindi
16:36
Akşam
19:55
Yatsı
21:29

Sivas Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Altınay Eczanesi
Merkez
İrfan Eczanesi
Merkez
Sivas Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Anız yakanlara dekar başına 60 TL ceza

Anız yakanlara dekar başına 60 TL ceza

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sivasspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Sivasspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Sivas Adliyesi karantina dedikodularına açıklık getirdi

Sivas Adliyesi karantina dedikodularına açıklık getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.