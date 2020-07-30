Sivas'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobille kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Ömer Yılmaz (53) idaresindeki 60 BL 459 plakalı kamyonet, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran mevkisinde, Ali Gündoğdu (70) yönetimindeki 58 TN 949 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Meryem Gündoğdu (70) ve Mahmut Dilivar (52), Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Meryem Gündoğdu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

