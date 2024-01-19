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Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

İHA İHA
19.01.2024 15:15 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Şarkışla ilçesi Pınarbaşı istikametinde meydan geldi. M.K idaresindeki 60 NC 667 plakalı Opel marka otomobil ile N.Y. kontrolündeki 58 ADC 790 plakalı Hundai marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobillerin içerisinde bulunan M.K. ve E.M.K yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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