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Sivas'ta "ozanlık geleneği" bağlama kursuyla çocuklara aktarılıyor

14.01.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta "ozanlık geleneği" bağlama kursuyla çocuklara aktarılıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ozanlık geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla ilk ve ortaokul öğrencilerine bağlama kursu veriliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınyayla Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslar 7'den 70'e her yaştan kursiyere hitap ediyor.

Merkezde devam eden bağlama, el sanatları ve dikiş-nakış kurslarında yörenin geleneksel kültürü, robotik kodlama ve zeka oyunları gibi kurslarda ise modern çağın gereksinimleri öğretiliyor.

Birçok halk ozanı yetişmesi sebebiyle "Ozanlar Şehri" olarak bilinen Sivas'ta bu gelenek çocuklara, bağlama kurslarıyla aktarılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınyayla Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Öztürk, kurslarda unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ve gelenekleri öğrenen kursiyerlerin bu sayede daha çok sosyalleştiğini belirtti.

Çocuklar için düzenlenen bağlama kursuna ilk ve ortaokulda öğrenim gören 17 öğrencinin katıldığını aktaran Öztürk, ozanlık geleneğini devam ettirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Öte yandan, ilçeye gelen Sivas Valisi Salih Ayhan, merkezdeki kursiyerlerle buluştu, öğrencilerin seslendirdiği türkülere eşlik etti.

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