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Sivas’ta Ramazan pidesi 2 TL

SİVAS HABERLERİ  | 23.04.2020 09:36 | Son Güncelleme

Sivas’ta Ramazan pidesi fiyatları belli oldu.

Sivas’ta Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Buna göre 200 gram yumurtalı susamlı ramazan pidesi 2 liradan satılacak.
Sivas’ta Ramazan boyunca vatandaşların sofralarında olmazsa olmazlardan biri olan pidenin fiyatında önceki yıla göre değişiklik olmadı. Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Sivas Pidecileri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hüseyin Düzgün, 200 gram pide satış fiyatının geçen sene olduğu gibi bu yılda 2 lira olarak belirlendiğini söyledi.
Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Sivas ve ilçelerinde faaliyet gösteren fırınlarda gereken her türlü tedbir ve hijyen koşullarının titizlikle alındığına da dikkat çeken başkan Düzgün, “Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. Bu korona virüsten dolayı Türkiye genelinde olan sıkıntı bizlerde de devam ediyor. Ekmek fiyatlarımızda hiçbir değişiklik yok. Geçen seneki fiyatlarımız devam ediyor. Tek yumurtalı susamlı pidemiz 2 lira. Tek yumurtalı susamlı çiftli ekmek 3.5 lira. Çift yumurtalı çiftli ekmek ise 4 lira” dedi.

“Fırıncılar aşırı derecede mağdur”
İçişleri Bakanlığı’nın korona virüse karşı “Ramazan tedbirleri” kapsamında almış olduğu fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak olan karar hakkında da konuşan Düzgün, “Türkiye genelinde bu korona virüsten dolayı alınan tedbirlere hepimizin saygısı var. Biliniyor ki vatandaşlarımız iftara yakın saatte sıcak ekmek alıp iftarını açmak istiyor. Bu bizim için sorun oldu şuanda. Vatandaşlarımız ve bizim için alınan tedbirler yerinde ama esnaf olarak çok mağduriyet yaşamak zorunda kaldık. Ekmeğin satışı nasıl olacak? Hiç bilmiyoruz. Ben bunun ekmek israfına yol açacağını da düşünüyorum, çünkü vatandaşımız ekmek sıcak olmadığı belli bir miktar almak zorunda. Bunun her türlü israf olacağını düşünüyoruz. Sosyal izolasyon korunarak böyle bir karar alınması iyi olurdu. Ama devletimiz karar almış. 2 saat aşırı bir zaman. Esnaf olarak fırıncılar aşırı derecede mağdur” ifadesini kullandı.

“Birçok fırın kapatma kararı aldı”
Fırınların iftardan 2 saat önce kapanmasının işletmeler açısından kötü olacağının altını çizen Düzgün, “Bizim önerimiz sosyal mesafeyi koruyarak kapıların kapanıp belli bir mesafede satış yapılması. Yada insanların sırayı yoğun olmayacak şekilde yapması. Fırıncıların da buna uyacağını düşünüyorum. Sivas’ımızın etli pidesi var. İftarda olmazsa olmazımız. Türkiye’de en çok yenen ürünlerden biridir. İşletmelerimizi öğleden sonra açıyoruz. İftara 1 saat kala yoğunluğumuz oluyor ama şuan alınan karardan dolayı yoğunluk olmayacak. Müşterimiz 2 yada 3 saat öncesinden alıp bu soğuk ürünü yemek istemeyecek. Birçok fırınımızda kapatma kararı almış durumda. Devletimiz her şeyin iyisini bilir ama bizde kendi açımızdan bakıyoruz. Bu işletmelerin yürümesi lazım, bu insanların ekmek yemesi lazım. Zaten fırınlarda sosyal izolasyon anlamında hiçbir problem yok. Fırınların 2 saat önce kapanması bizim için kötü oldu. Yarım saat olabilirdi yada 1 saat olabilirdi ama 2 saat aşırı derecede bir zaman” diye konuştu.

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