YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ta refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

17.04.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta trafik uyarı levhasına çarptıktan sonra refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Eğriköprü Mahallesi'nde seyreden K.D. idaresindeki 58 ADG 243 plakalı otomobil, Erhan Üstündağ Caddesi'nde kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.

Refüjün önündeki trafik uyarı levhasına da çarpan aracın sürücüsü ile yanında bulunan Y.Y, A.Ö. ve O.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyorSivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor
Türkiye Diyanet Vakfı ünlü isimlerle ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttıTürkiye Diyanet Vakfı ünlü isimlerle ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne, Anadolu Efes'te görevini sürdüren Ergin Ataman getirildi.A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne, Anadolu Efes'te görevini sürdüren Ergin Ataman getirildi.
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 17 Nisan Pazar

İmsak
04:15
Sabah
05:45
Öğle
12:37
İkindi
16:19
Akşam
19:18
Yatsı
20:42
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dünyanın en büyük penisine sahip! “İlişki imkansız...”

Dünyanın en büyük penisine sahip! “İlişki imkansız...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.