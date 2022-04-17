Sivas'ta refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta trafik uyarı levhasına çarptıktan sonra refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Eğriköprü Mahallesi'nde seyreden K.D. idaresindeki 58 ADG 243 plakalı otomobil, Erhan Üstündağ Caddesi'nde kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.

Refüjün önündeki trafik uyarı levhasına da çarpan aracın sürücüsü ile yanında bulunan Y.Y, A.Ö. ve O.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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