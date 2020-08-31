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Sivas’ta rekor sıcaklar

SİVAS HABERLERİ  | 31.08.2020 17:58 | Son Güncelleme

Rekor sıcakların yaşandığı Sivas’ta termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Rekor sıcakların yaşandığı Sivas’ta termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan Sivaslılar serinlemek için gölge aradı.
Sivas’ta mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar Sivaslıları bunalttı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçüldü. Termometreler ise 42 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günümüze kadar 31 Ağustos tarihlerinde ölçülmüş en uç sıcaklık 33.5 derece olurken ortalama en yüksek sıcaklık ise 27.6 derece olarak belirlenmişti. Sivas’ta tarihi bir sıcaklıkta yaşanmış oldu.
Sıcaktan bulanan Sivaslılar serinlemek için gölge aradı. Ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışan Sivaslılar, yaşanan sıcakların Sivas şartlarında normal olmadığını belittiler. Aşırı sıcaklara rağmen Fırın gibi sürekli sıcak ortamlarda çalışanlar ise ekmek parası için sıcağa katlanmak zorunda olduklarını söyledi.

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Sivas Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Sivas Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Aksu Eczanesi
Merkez
Doğruyol Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
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