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Sivas'ta salgınla mücadelenin kahramanlarından hemşireler için "hatıra ormanı" oluşturuldu

18.05.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta salgınla mücadelenin kahramanlarından hemşireler için "hatıra ormanı" oluşturuldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Dünya Hemşirelik Haftası dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla fedakarca mücadele eden hemşireler için hatıra ormanı oluşturuldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) yapılan açıklamaya göre, üniversitenin lojmanlar mevkisinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, sağlık çalışanları ve hemşireler katıldı.

Ayhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının en ön saflarda yer aldığını belirterek, "Hemşirelerimizin bu zorlu salgın döneminde ne kadar önemli olduklarını gördük. Diğer sağlık çalışanları, doktorlar, kamu görevlileri hep birlikte omuz omuza vererek salgını belirli bir noktaya getirdik. Tüm hemşirelerimizin haftasını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yıldız da üniversitede yaklaşık 5 yıldır 3 binden fazla fidanı toprakla buluşturduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından "Kovid-19 Hemşire Hatıra Ormanı" isminin verildiği alanda, fidanlar toprakla buluşturuldu.

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