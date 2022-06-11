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Sivas'ta şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

11.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

K.Ç. (29) idaresindeki 58 KB 126 plakalı, inşaat malzemesi yüklü kamyon, Ortaseki köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonun kasasında bulunan A.C.B. (20) yaşamını yitirdi.

Yaralanan H.C.Y. (12), Y.C.T. (12) ve C.Y. (16), ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.

Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

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trafik kazası Sivas

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