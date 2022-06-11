Sivas'ta şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

K.Ç. (29) idaresindeki 58 KB 126 plakalı, inşaat malzemesi yüklü kamyon, Ortaseki köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonun kasasında bulunan A.C.B. (20) yaşamını yitirdi.

Yaralanan H.C.Y. (12), Y.C.T. (12) ve C.Y. (16), ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.

Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz