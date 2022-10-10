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Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

10.10.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

H.A. (56) yönetimindeki 58 UD 574 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Elmalı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan C.K. (77) ve A.T. (48) yaralandı.

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Sivas Şarkışla

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