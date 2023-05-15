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Sivas’ta seçim kutlamaları erken başladı

15.05.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta Cumhur İttifakı destekçileri kent meydanını adeta bayram yerine çevirdi.

Sivas’ta seçim kutlamaları erken başladı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sabah saat 08.00’de başlamıştı. 17.00 itibarıyla oy verme işlemlerinin son bulması ve sandıklara atılan oyların sayılmasına başlanmasının ardından meraklı bekleyiş sürüyor. Oy sandıklarının yüzde 80’inin açılması sonrasında önde olan Cumhur İttifakı’nı destekleyen partililer, Sivas kent meydanına adeta akın etti. Ellerine Türk ve parti bayraklarını alan Sivaslılar, kent meydanında meşale yakarak kutlamalara başladı. Otobüs ve kamyonetlerin üzerine çıkarak slogan atan partililer ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, kutlamaya gelen vatandaşlar, sonuçtan şu an için mutlu olduklarını ve kazansa da kaybetse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını söylediler.

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