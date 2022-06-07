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Sivas'ta şiddetli sağanak etkili oldu

07.06.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta şiddetli sağanak etkili oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı.

İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.

Dolu ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar suların evlerine ve bahçelerine girmemesi için yoğun çaba gösterdi.

Yağış nedeniyle bazı meyve ağaçları zarar gördü.

İlçeye bağlı Karaşar köyünde de sağanak nedeniyle sel oldu. Sel, köydeki bazı tarım arazilerine zarar verdi.

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