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Sivas’ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonları

SİVAS HABERLERİ  | 07.10.2020 14:02 | Son Güncelleme

Sivas’ta silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas’ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonları

Sivas’ta silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında farklı tarihlerde 2 farklı olayda 3 ruhsatsız tabanca ve 27 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Bahse konu soruşturma kapsamında 2 Ekim tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, il merkezinde yaşayan 5 şüpheli şahıs ve Şarkışla ilçesinde yaşayan 1 şüpheli şahsın ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Sivas Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Fatih Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
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